"Je donnerai le ballon à Neymar et Messi, puis je les regarderai"

L'éventualité de l'arrivée de Lionel Messi au PSG fait toujours parler.

Après l'appel du pied du milieu offensif argentin Angel Di Maria, le milieu de terrain italien s'est également montré favorable à un recrutement de l'attaquant du FC Barcelone, en fin de contrat en juin prochain.

"L'avoir dans l'équipe serait quelque chose de magnifique, une chose de plus que le football me donnerait. Je donnerais le ballon à Neymar et Messi et je resterais derrière eux pour les regarder", a déclaré le footballeur de 28 ans au sujet de "La Pulga".

Les messages répétés du Paris Saint-Germain à destination de la star argentine de 33 ans ont eu le don d'agacer le Barça à l'approche du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre les deux formations, le mardi 16 février au Camp Nou, jugés de l'autre côté des Pyrénées comme une entreprise de déstabilisation avant ce grand rendez-vous européen. L'entraîneur des Blaugrana, Ronald Koeman, souhaite que le natif de Rosario reste, même si le coach néerlandais a tenu à rester prudent sur l'issue du dossier qui devrait s'accélérer une fois l'identité du nouveau président révélée.