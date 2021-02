Kylian Mbappé constate un nouvel engouement pour le Classique

Bien que supérieur à son rival marseillais, le Paris Saint-Germain ne se balade plus dans le Classique cette saison. Preuve en est avec une victoire acquise (2-0) au terme d'un match riche en intensité ce dimanche en Ligue 1.

Kylian Mbappé (22 ans, 20 matchs et 16 buts en L1 cette saison) constate un nouvel engouement pour ce match au sein du Paris Saint-Germain.

"Personnellement, je trouve que ça a beaucoup évolué", a remarqué le champion du monde 2018 au micro de la chaîne Téléfoot. "Quand je suis arrivé, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas le même type de match, ce n'était pas la même importance. C'est vrai que cette année ça a repris un coup de boost et ça a repris de l'importance que ce soit pour nous, tous les joueurs, et pour tout le staff aussi. Toute la semaine, on a préparé ce match comme une rencontre de Ligue des Champions, un gros match, un match à part. Ça a vraiment changé dans la mentalité de l'équipe."