Jelle Bataille : "Cette quatrième place est notre priorité"

Le KV Ostende s'est incliné 3-1 lors de son match de Coupe contre le Cercle de Bruges mardi soir. Mais les Côtiers ont immédiatement tourné le bouton et pensent déjà au championnat.

Jelle Bataille est déçu par la performance de l'équipe lors du match de Coupe contre le Cercle de Bruges, mais il est également optimiste car il se rend compte qu'Ostende peut maintenant se concentrer sur le championnat. "Nous avons commencé fort, mais après avoir ouvert le score, nous nous sommes laissés aller en ayant des difficultés avec les longues balles... Et puis nous encaissons un but stupide", a confié le back droit avant de poursuivre. "À la pause, tout le monde était fatigué. L'entraîneur n'était pas content non plus. Nous pensions que nous allions reprendre les commandes de la rencontre après quelques opportunités. Fashion (Sakala) est alors monté sur le terrain. Je pensais qu'il allait peut-être marquer le but salvateur, cela aurait changé le cours de la partie."

Ostende est éliminé et voit le Cercle se hisser en quart de finale de la Coupe. "Bien sûr, je ne vais pas commencer à prétendre que nous ne sommes pas déçus. Mais il n'y a pas eu de malédiction ou autre. Nous passons une bonne année et on ne peut pas tout gagner en une saison. Pendant la mi-temps, nous avons remarqué que tout le monde était trop calme. En général, on se remonte le moral à ce moment-là. Sur le terrain aussi, on pouvait voir que nous ne mettions pas la pression comme nous le faisons habituellement", a souligné le joueur du KVO.

Le championnat

Les Côtiers ont tourné le bouton immédiatement. Samedi, ils doivent affronter Genk et ils peuvent faire une belle opération au classement en cas de victoire. "Maintenant, nous pouvons nous concentrer pleinement sur le championnat et tout est encore possible là-bas. Il ne nous reste plus qu'à viser la quatrième place. C'est donc notre priorité maintenant", conclut Bataille.