Felice Mazzù, avant de retrouver le championnat: "Réagir en conséquence"

Après avoir connu son premier "couac" de la saison, l'Union de Felice Mazzù doit se relever et retrouver le chemin de la victoire.

En Coupe de Belgique, l'Union n'a pas montré son vrai visage et a pris une petite claque de la part d'Anderlecht. Sur le site officiel du club bruxellois, Felice Mazzù a affirmé vouloir se replonger dans le championnat.

"C’est un match important pour deux bonnes raisons. La première est de garder… notre première place avec une avance confortable comme on l’a conquise depuis plusieurs semaines. La seconde consiste évidemment à faire oublier aussitôt ce match de jeudi… A vrai dire, c’est notre premier vrai ‘couac’ de la saison, et ça ne correspond pas du tout à ce que nous avons montré jusqu’à présent."

L'ancien entraîneur de Charleroi veut passer à autre chose et met un petit coup de pression sur ses joueurs: "On peut mettre ça sur la pression que représente un match comme celui de jeudi. On doit se dire que prendre 5 buts, ça peut arriver, surtout face à une super équipe comme Anderlecht telle qu’on l’a vue. Et même si fondamentalement on ne peut pas l’accepter, il faut justement réagir en conséquence. Et là, il est nécessaire de franchir une étape supplémentaire en apprenant. Je suis convaincu que nos joueurs en sont capables, et j’en attends avec impatience la démonstration sur le terrain."