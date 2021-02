Un autre Diable Rouge au tapis: Divock Origi blessé

La liste s'allonge! Après, entre autres, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Dennis Praet ou encore Timothy Castagne, c'est au tour de Divock Origi de faire un détour par l'infirmerie.

Le Diable Rouge n'est pas présent à Leicester City où Liverpool se déplace ce samedi après-midi. Il est touché aux ischios-jambiers, on ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité. Un seul Belge, dès lors, au menu du premier choc du week-end anglais: Youri Tielemans, titulaire dans l'entrejeu des Foxes.

