Anderlecht ne méritait pas vraiment mieux, le Cercle de Bruges oui

Dans un match plutôt intéressant techniquement, mais terriblement stérile, le Cercle de Bruges et Anderlecht se sont séparés dos-à-dos. Les locaux, cependant, méritaient un peu mieux.

C'est à se demander si ce Cercle - Anderlecht a lieu dans le même pays que celui où trois rencontres ont déjà été annulées pour cause de gazon "dangereux" : la pelouse du Jan Breydel n'affiche absolument aucun stigmate météorologique, et le RSCA s'en réjouit - il va pouvoir tenter de garder ce momentum inédit dans sa saison, et peut-être enchaîner une quatrième victoire consécutive.

Mais si l'arbitre a décrété qu'on pouvait jouer, il est impuissant à décréter qu'il faille absolument bien jouer, et les 22 acteurs ne nous donneront pas beaucoup de raisons de nous réchauffer durant les 45 premières minutes du match. Pourtant, Kevin Hoggas avait au bout du pied la solution pour rapidement débrider le jeu : dès la 2e minute, il profite presque d'un des bientôt nombreux débordements de Giulian Biancone et d'une passe d'un intenable Deman pour s'infiltrer, mais se troue à bout portant.

Plutôt carnaval d'Alost que Saint-Valentin

Ce sera la plus grosse occasion (la seule vraie) de la première période : sans que les deux équipes déjouent, aucune ne trouve la faille, la faute à l'axe bien en place du RSCA qui nullifie Ugbo, d'un côté, et de l'imprécision proverbiale des ailiers anderlechtois de l'autre. Jacob Bruun Larsen, surtout, peine à passer son homme et, lorsqu'il le passe, envoie ci une frappe sur le beffroi de Bruges, là ballon latéral sur ballon latéral. Le Danois cède sa place à Mukairu à la pause, très logiquement.

Anderlecht n'est pourtant pas cette fois impuissant face à un adversaire recroquevillé devant ses buts : le Cercle fait son match, cherche systématiquement la sortie de défense propre et fait circuler le ballon au milieu, bien aidé par Da Silva, Hotic et Deman, très à l'aise. Le RSCA, simplement, manque de vitesse de projection même quand El-Hadj parvient à faire la différence au milieu.

Le rythme s'accélère en seconde période, et Hoggas manque encore sa chance (48e), avant que Pavlovic s'offre une chevauchée en relais avec Vitinho, mais se heurte à Wellenreuther (55e). Anderlecht doit se contenter de contres, mais ne parvient jamais à atteindre Nmecha et finit par être très logiquement puni sur un gros cafouillage du duo Delcroix - Miazga, dont profite Iché Ugbo, pourtant jusque là invisible (68e). Heureusement pour les Mauves, le Nigérian est signalé hors-jeu de justesse.

On attend une réaction d'orgueil du RSC Anderlecht, qui pourrait faire une belle opération en cas de victoire après le partage entre le Standard et l'Antwerp, mais elle tarde à venir tandis que l'avant-dernier de D1A se promène par moments avec une aisance déconcertante. Une splendide ouverture de Sambi Lokonga permet à Dauda de s'ouvrir une fenêtre, mais l'ailier monté au jeu place à côté (81e). Peu de temps auparavant, le même Dauda avait forcé Didillon à couper l'un de ses centres tendus.

Le Cercle de Bruges, usé, n'a plus les ressources pour aller encore inquiéter Timon Wellenreuther, qui pourra s'estimer heureux tant Vitinho d'un côté et Biancone de l'autre auront passé la majeure partie du match à menacer sa surface. Le match se terminera sur ce score qui laissera les deux équipes déçues, l'une parce qu'elle méritait mieux et l'autre parce qu'elle voit sa belle série de trois victoires s'arrêter sur une contre-performance. Le RSCA a en effet encore prouvé sa difficulté à enchaîner en championnat ...