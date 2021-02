A peine arrivé à Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi doit faire face aux insultes

Le duel entre le PSG et le FC Barcelone prend directement des proportions incroyables.

A l'occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va défier le FC Barcelone mardi au Camp Nou. Ce lundi, la délégation du champion de France en titre a réalisé son arrivée en Catalogne, avec notamment la présence du président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Et le dirigeant qatari a été ciblé par des insultes de la part des supporters des Blaugrana ! "Co****, fils de p***, voleur ! Lâchez Messi, voleur", a-t-on entendu au moment de la sortie d'Al-Khelaïfi devant l’hôtel du PSG. Autant dire que les fans du Barça n'apprécient pas l'intérêt persistant de Paris pour l'attaquant Lionel Messi (33 ans, 4 matchs et 3 buts en LdC cette saison), en fin de contrat en juin prochain avec l'actuel 3e de la Liga.