🎥 La blague de Bossut, Vossen et De Bock pour les 40 ans d'Olivier Deschacht

Ambiance à Zulte Waregem pour les 40 ans d'Oli.

Olivier Deschacht fête ses 40 ans et ses coéquipiers n'ont pas oublié de célébrer pour l'occasion. Sammy Bossut, Jelle Vossen et Laurens De Bock se sont chargés de la blague du jour. "40 ans, ça se fête", insiste le portier du Essevée. Pour le plus grand plaisir d'Oli? La réaction du néo-quarantenaire semble suggérer le contraire.