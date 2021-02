🎥 Tous les buts de Lionel Messi en huitièmes de finale de la Ligue des Champions

Les premiers matchs à élimination directe réussissent généralement bien au numéro 10 du Barça.

Trois ans après son inoubliable remontada, le Barça retrouve le PSG, mardi soir en Ligue des Champions et misera à nouveau sur Lionel Messi pour espérer franchir l'obstacle parisien. Et ça tombe bien puisque l'Argentin est rompu à l'exercice des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il participe à sa seizième campagne de C1 et a toujours vu au moins les huitièmes de finale.

Mais il a aussi l'habitude de faire trembler les filets: 26 buts, au total, à ce stade de la compétition, dont un quintuplé inscrit contre Leverkusen (2012) et un but contre le PSG, lors de la remontada en 2017. De quoi inspirer la Pulga, mardi soir?