Kylian Mbappé salué par la presse espagnole et le monde du football

Kylian Mbappé a mis tout le monde d'accord mardi soir avec trois buts et une victoire étincelante du PSG sur le FC Barcelone. Un huitième de finale aller à sens unique en Ligue des champions.

La performance de l'international français a été soulignée dans la presse espagnole ce mercredi matin. "Mbappé est venu au Camp Nou pour chercher sa couronne et il l'a eue", écrit Marca. Pour AS, "Mbappé a mangé Messi". "Le futur à ses pieds", envoie le Mundo Deportivo.

Même son de cloche sur les réseaux sociaux où plusieurs personnalités du monde du football ont réagi à cette performance :

A hattrick from @KMbappe. We may be witnessing the changing of the guard.