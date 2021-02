Énorme coup dur pour un Français du Bayern Munich

Le milieu de terrain se serait gravement blessé à l'entraînement.

Corentin Tolisso voit sa saison être d'ores et déjà terminée, selon les informations du Bild. Le Français se serait gravement blessé à l'entraînement, et serait out pour six mois. Le Bayern Munich n'a pas encore confirmé cette mauvaise nouvelle. D'après les premiers examens effectués par le milieu de terrain, la blessure serait prise très au sérieux puisqu'il s'agirait d'une déchirure d'un tendon. Le joueur âgé de 26 ans se serait blessé tout seul sans aucun contact avec un coéquipier, simplement en tentant une frappe.

L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais ne devrait pas rejouer avant le début de la prochaine saison et serait donc aussi forfait pour l'Euro avec la France.