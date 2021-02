📷 Les supporters de Mouscron ont protesté avant et pendant la rencontre face au Cercle de Bruges

Inhabituel attroupement devant les grilles du Canonnier avant la rencontre face au Cercle de Bruges : une poignée de supporters de l'Excel Mouscron étaient venus pour exprimer leur mécontentement.

En pleine discussion avec la sécurité du club, les supporters hurlus avaient déployé au moins deux banderoles, au message clair : "[Pour] les chèvres, la prairie est à 300 mètres" ou encore "Bougez-vous ou cassez-vous" y lisait-on.

Conséquence d'un mois de février catastrophique avec à la clef une élimination en Croky Cup (2-1) et deux lourdes défaites en championnat (0-3 et 4-0), la grogne s'est répandue et les supporters se sont également exprimés via des chants durant la rencontre depuis l'extérieur du stade. Certains espéraient pouvoir rencontrer les joueurs à l'issue du match afin de s'expliquer.