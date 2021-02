Niklas Dorsch reste positif pour La Gantoise : "Je vois une progression"

Hier soir, La Gantoise n'a pu faire mieux qu'un match nul à Malines. Malgré la déception, Niklas Dorsch retient du positif.

Il n'y a pas eu de vainqueur entre Malines et La Gantoise hier. Au terme d'une rencontre ouverte et disputée, les deux équipes se sont partagées les points (1-1). Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain des Buffalos, Niklas Dorsch, est revenu sur la prestation collective des Gantois.

Malgré le résultat décevant, l'international espoir allemand voit du mieux dans les performances de son équipe. "Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions et nous aurions dû marquer ce deuxième but. J'ai également manqué une grosse occasion (en deuxième mi-temps ndlr). Quand on ne marque pas assez de buts, et donc qu'on ne gagne pas, c'est décevant [...] Je veux continuer à aider l'équipe autant que possible. Si vous regardez nos derniers matchs, je vois une progression."

Avec ce résultat nul, La Gantoise reste à la douzième place du classement en Pro League. La formation à la tunique bleue et blanche est à égalité de points (37) avec Zulte-Waregem (11ème). Si les joueurs de Hein Vanhaezebrouck veulent participer aux playoffs 2 en fin de saison, il va falloir qu'ils hissent leur niveau de jeu.