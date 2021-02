ūüď∑ Mouscron, Anderlecht, Charleroi : week-end de grogne chez les supporters

Avec la fin de saison régulière stressante qui s'annonce, certains clubs mettent leurs supporters dans tous leurs états ...

Le Canonnier occupé C'est l'Excel Mouscron qui a ouvert le bal de la grogne ce week-end : avant la réception du Cercle de Bruges, une poignée de supporters hurlus s'étaient déjà réunis devant les grilles du Canonnier, qu'ils avaient orné de banderoles furieuses ("Bougez-vous ou cassez-vous", entre autres). Furieux, ils ont profité de la météo pour rester près du stade et y revenir en seconde période, scandant des chants qu'on entendait depuis les tribunes ; après la rencontre, ils ont attendu les joueurs sur le parking, en invectivant quelques uns et discutant plus calmement avec d'autres. Sur Facebook, une page de supporters de l'Excel a également envoyé une lettre ouverte à tous les joueurs, avant d'appeler à des manifestations cette fois plus positives afin de les assurer de leur soutien dans la difficile lutte pour le maintien qui s'annonce. Je me charge personnellement de l’envoyer à chaque membres de l’équipe, un à un. Publiée par Publiée par Forum : Excel Mouscron sur Samedi 20 février 2021

Les Storm Ultras furieux

Quelques heures plus tard, le Sporting Charleroi faisait presque une mauvaise blague à ses compères hennuyers en frôlant la défaite sur la pelouse de Waasland-Beveren. Mais le but du partage signé Massimo Bruno ne suffit pas à calmer des supporters carolos qui en voient des vertes et des pas mûres depuis de longues semaines, avec un bilan de 5/27 digne d'un relégable. Résultat : les Storm Ultras, connus pour leur esprit, ont ...cadenassé le parking du Mambourg, retardant le retour chez eux des joueurs, qui n'ont pas pu tout de suite récupérer leur voiture.

À partager pour atteindre les intéressées. Courage à elles. Bonjour Madame, Vous avez constaté que Monsieur (tantôt... Publiée par Storm Ultras 2001 - Officiel sur Samedi 20 février 2021

Les supporters d'Anderlecht pas plus heureux

La colère était décidément francophone ce week-end : c'est du côté d'Anderlecht que ce week-end de déceptions s'est terminé, avec une lettre ouverte écrite par les supporters Mauves à destination de Vincent Kompany. Pas étonnant, au vu des contre-performances anderlechtoises arrivant juste avant le Clasico, toujours si important pour le public bruxellois. Les termes sont clairs : "Les trois points sont une OBLIGATION", lancent les supporters du RSCA dans cette lettre ouverte. Ambiance en D1A à 6 journées de la fin !