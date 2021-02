La Pro League abandonne les championnats U18 et U21

C'est terminé. La Pro League a décidé de mettre un terme aux championnats U18 et U21 se déroulant en Belgique.

La mauvaise nouvelle est tombée aujourd'hui. La Pro League a pris la décision d'annuler la saison 2020-2021 des championnats U18 et U21 en Belgique. D'après les informations de La Dernière Heure, la nouvelle a été communiquée ce lundi matin aux clubs ayant des équipes engagées dans les compétitions concernées.

La décision a été prise dans le but de lutter contre la pandémie de Covid-19. Plus encore, les équipes U18 ne seront plus autorisées à jouer le moindre match (même amical) avant le mois de mai. Pour les U21, ce sera encore possible, moyennant le respect d'un protocole sanitaire très stricte.

Bien que motivées par un contexte sanitaire préoccupant, ces nouvelles mesures forment un obstacle à la progression des jeunes joueurs. En effet, ces derniers n'auront plus d'autres choix que de pousser la porte des professionnels, dont les effectifs sont déjà chargés, pour goûter à la compétition.