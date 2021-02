Fin de saison pour un joueur du Cercle de Bruges

Le Cercle de Bruges devra faire sans Thibo Somers jusqu'au terme de la saison.

Thibo Somers (21 ans) s'est blessé au ménisque durant l'entraînement, rapporte Het Laatste Nieuws ; l'ailier du Cercle de Bruges sera absent plusieurs mois et manquera donc la fin de saison. Un coup dur pour les Groen & Zwart dans la course au maintien : même si Somers n'était pas un titulaire régulier, il compte 21 apparitions en Pro League cette saison (un but).