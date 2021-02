Pochettino n'est pas 100% heureux: "Tout aborder comme le match contre le FC Barcelone"

Le PSG est capable de passer de tout à rien en quelques jours, ce qui n'est pas du goût du coach argentin du PSG.

Capable de surclasser le FC Barcelone (1-4) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut aussi perdre à domicile contre l’AS Monaco (0-2) en Ligue 1 cinq jours plus tard. Ce manque de régularité a évidemment alerté l’entraîneur Mauricio Pochettino qui demande à ses joueurs de préparer toutes les rencontres de la même manière.

"On est le PSG et on doit être prêt, a réclamé l’Argentin en répondant aux médias de son club. On sait que chaque match est important pour nous mais c'est pareil pour nos adversaires. Ils jouent avec intensité et avec une grande motivation. Je pense que notre problème vient de notre approche des matchs. Si on aborde tous nos matchs comme on l'a fait avant Barcelone en Ligue des Champions, ce sera difficile pour nos adversaires. Mais parfois, on doit être plus constant dans notre approche du match et dans notre préparation pour être compétitif dans toutes les compétitions. C'est notre défi."

Le coach parisien attend donc ses hommes au tournant à Dijon ce samedi (17h).