L'Arabie Saoudite se rapproche : une journée décisive pour Anthony Moris

Anthony Moris est en route pour l'Arabie Saoudite. Le transfert rentre dans sa dernière ligne droite.

En annonçant juste avant le match amical contre Feyenoord, qu'Anthony Moris avait quitté le groupe pour négocier son départ, l'Union Saint-Gilloise a pris tout le monde de court. Le portier va s'engager avec Al-Khaleej, en Arabie Saoudite et ne disputera donc pas la Ligue des Champions.

Une décision qui peut surprendre de la part d'un joueur qui a tant oeuvré pour le retour de l'Union au premier plan. Mais à y regarder de plus prêt, son choix n'est pas si étonnant.

Le sable de l'Arabie Saoudite plutôt que celui de l' 'Union plage'

Non seulement Moris devrait toucher un salaire environ dix fois supérieur à ses émolument saint-gilloise, mais il met également un terme à des tractations contractuelles qui commençaient à s'éterniser.

Sa carrière, il n'aurait pas dit non à y mettre un terme au Parc Duden. Mais les négociations avec la direction quant à une prolongation n'avançaient pas dans le bon sens. D'où ce choix de la sécurité à 35 ans, avec ce contrat XXL de deux ans qui l'attend.

Het Nieuwsblad rapporte que Moris s'envole aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite afin d'y effectuer ses tests physiques demain. On se rapproche donc de plus en plus de l'officialisation du départ de ce grand nom de l'Union.