"Qu'il revienne pour être ovationné par les supporters" : l'invitation du Standard à l'une de ses anciennes gloires

Dieumerci Mbokani a annoncé hier la fin de sa carrière professionnelle. Pierre François se souvient avec beaucoup de tendresse du Congolais.

Dieumerci Mbokani est et restera comme une figure marquante de notre championnat. Ses 166 buts en Belgique, son caractère assez unique, sa finesse dans le rectangle : 'Dieu' n'a jamais rien fait comme les autres.

Au Standard, Pierre François en a vu des vertes et des pas mûres avec lui. Mais malgré ses frasques et son deuxième passage à Anderlecht entre 2011 et 2013, Mbokani restera à jamais dans les mémoires à Sclessin pour son importance dans les deux titres remportés en 2008 et 2009, notamment ce fameux but lors du test-match contre les Mauves.

L'invitation du Standard

De retour aux affaires à Sclessin, François se souvient avoir été aux petits soins pour cadrer son joueur : "Chaque année, les clubs de supporters organisent des soupers et plusieurs joueurs y sont conviés. Quand il s’agissait de Dieumerci, il y avait toujours cette crainte qu’il ne vienne pas", rigole-t-il après coup dans Le Soir.

Mais Mbokani n'a pas un mauvais fond, au contraire, il fallait juste parvenir à cerner sa personnalité : "J’allais le chercher et je le conduisais au repas. Il y était alors extrêmement charmant et restait le plus longtemps possible", poursuit Pierre François.

Le Manager Général des Rouches aimerait même voir Dieumerci Mbokani revenir en bord de Meuse : "J’aimerais qu’il revienne à Sclessin pour assister à un match et y être ovationné par les supporters. C’est une invitation que je lui lance".