Aleksandar Mitrovic écarté de l'équipe serbe par le futur sélectionneur ?

La Serbie a changé de sélectionneur : Dragan Stojkovic a pris les manettes de l'équipe nationale, et il serait prêt à prendre des décisions drastiques.

Malgré un talent indéniable, la Serbie peine à confirmer en grandes compétitions et est passée à côté de la qualification pour l'Euro 2021. Le nouveau sélectionneur, Dragan Stojkovic, va devoir changer les choses et d'après The Informer, relayé par la page Fudbalski Hram, il aurait déjà préparé une short-list de joueurs qu'il envisagerait ... d'écarter du groupe.

Sur cette "liste noire", on retrouverait le vétéran Aleksandar Kolarov, Adem Ljajic, mais aussi deux anciens joueurs du RSC Anderlecht : Luka Milivojevic et Aleksandar Mitrovic. Si cela se confirme, il s'agissait d'une décision vraiment drastique !