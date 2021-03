Coronavirus : Un match de Coupe d'Allemagne reporté

Le quart de finale de la Coupe d'Allemagne Jahn Ratisbonne - Werder Brême a été reporté, l'équipe bavaroise ayant été placée en quarantaine en raison de cas du variant anglais dans son effectif.

La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé ce lundi que le quart de finale de la Coupe d'Allemagne entre le Jahn Ratisbonne (D2) et le Werder Brême a été reporté pour cause de mise en quarantaine de l'équipe bavaroise. Une décision sera prise "aussi vite que possible" sur une nouvelle date pour ce match, a précisé la DFB dans un court communiqué.

Vendredi, l'entraîneur du club de D2, Mersad Selimbegovic a été testé positif au variant anglais du coronavirus. Des tests pratiqués dimanche ont révélé d'autres cas d'infection dans l'équipe. Toute l'équipe a donc été placée en quarantaine, a précisé l'autorité sanitaire locale au quotidien Bild.