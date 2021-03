Décès de Zlatko Kranjcar, père de Niko et ancien sélectionneur croate

Zlatko Kranjcar (64 ans) est décédé ce lundi à Zagreb, a annoncé la fédération croate de football via communiqué, sans préciser les circonstances de la mort de l'ancien joueur du Dinamo Zagreb et du Rapid Vienne. Zlatko Kranjcar a ensuite dirigé le Dinamo Zagreb, avant de devenir sélectionneur de la Croatie de 2004 à 2006. Il y a avait notamment coaché son fils, Niko Kranjcar (36 ans), ancien joueur de Tottenham et Portsmouth.

Zlatko Kranjcar, who led Croatia to the the 2006 #WorldCup having captained the country in their first international after gaining independence, has died at the age of 64.



