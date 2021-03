Le Cercle respire enfin mais "il y a encore du travail"

Le Cercle de Bruges a enregistré une victoire très importante contre Waasland-Beveren (2-0), un concurrent direct dans la course au maintien.

Avec 7 sur 9, Yves Vanderhaeghe a réalisé une belle série au Cercle de Bruges. L'équipe compte désormais trois points de plus que Mouscron et quatre points de plus que la lanterne rouge Waasland-Beveren. "Nous avons remporté une victoire importante contre un concurrent direct", réalise l'entraîneur du Cercle. "Cela fait maintenant douze semaines que nous sommes au bas de l'échelle, cette bouffée d'air fait du bien", réalise Vanderhaeghe.

Un programme chargé

"Les acteurs sont conscients qu'il y a encore du travail à effectuer et qu'ils doivent se donner à fond durant les prochaines semaines".

Le programme du Cercle de Bruges s'annonce en tout cas encore très chargé, avec des matchs contre Genk, La Gantoise, le Beerschot, OH Leuven et Ostende.