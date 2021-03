Officiel : Yassine El Ghanassy retrouve un club !

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le FC Nantes durant le mois d'octobre 2019, l'ailier était sans club depuis.

Libre depuis le mois d'octobre 2019, Yassine El Ghanassy a rejoint Ujpest en Hongrie.

Après avoir connu un creux dans sa carrière et même été sans club entre septembre 2014 et mars 2015, l'attaquant était parvenu à se relancer à Stabaek en Norvège avant de rebondir à Ostende et de décrocher un joli transfert en Ligue 1. Il pourrait prendre exemple et venir se ressourcer en Jupiler Pro League, un championnat qu'il connait bien, très bien. L'ancien joueur de La Gantoise avait emerveillé la plupart des observateurs lors de ses débuts chez les Buffalos. Imprévisible et déroutant sur les pelouses, il l'a été aussi durant sa carrière durant laquelle il a aussi beaucoup voyagé. Angleterre, Émirats Arabes Unis, Norvège, France, Arabie Saoudite et maintenant la Hongrie où il va tenter de se relancer.

"Tout d'abord, je voudrais saluer les fans, je suis reconnaissant d'avoir pu signer à Ujpest. J'espère que nous pourrons atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés, par exemple, pouvoir se hisser en finale de la Coupe. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et de gagner toute la confiance que l’équipe a placée en moi", a déclaré l'ancien Gantois sur le site du club hongrois.