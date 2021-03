Senna Miangue s'est fait peur : "C'est le cauchemar de tout défenseur"

Senna Miangue était aligné dans le coeur de la défense face à Saint-Trond. Les Pandas ont tenu le zéro, mais l'ancien du Standard s'est fait peur ...

Saint-Trond a commencé la seconde période pied au plancher et a bien failli en profiter quand un centre à ras-de-terre de Pelé Mboyo trouvait ... Senna Miangue, qui trompait son propre gardien. Mais l'égalisation était finalement refusée, Mboyo étant hors-jeu. "C'était un sacré soulagement", riait Miangue après coup.

"Un poids enlevé de mes épaules quand l'arbitre a annulé le but. Marquer contre son camp, c'est le cauchemar de tout défenseur", reconnaît l'ancien du Standard et de l'Inter Milan. Eupen, grâce à cette victoire, semble enfin hors de danger. "On ne peut pas encore dire ça. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, mais bien en faire plus dans les cinq derniers matchs. Ca donne aussi un surplus de confiance avant le match de Coupe (contre Gand, nda)".