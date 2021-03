Arthur Theate n'a pas pu s'imposer au Standard : "Le projet n'était peut-être pas le bon"

Le jeune défenseur central n'a cessé de faire des allers-retours entre les jeunes du Standard et de Genk.

Arthur Theate aura mis un peu de temps avant de trouver un club qui voulait le mettre en avant mais c'est désormais chose faite depuis son arrivée à Ostende l'été dernier.

Le jeune défenseur central a pourtant connu deux clubs dans sa jeunesse : Genk et le Standard. Il a voyagé entre les deux sans jamais vraiment avoir la chance de s'imposer.

"Je sentais que c'était bouché. J'essayais de me mettre en avant avec ma rage de vaincre. Mais des fois ça ne suffisait pas. Les clubs suivent d'autres joueurs et je n'ai aucun problème avec ça. Je me suis dit que j'allais quand même retourner au Standard même si je pouvais partir ailleurs quand j'ai quitté Genk", a-t-il confié sur le plateau de La Tribune.

"Au final, le projet n'était peut-être pas le bon mais maintenant je suis content d'être où je suis."