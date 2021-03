Excellente nouvelle à Bruges avec le retour de plusieurs cadres avant le Standard

Le Covid-19 a privé le Club de Bruges de son topper face à La Gantoise, mais à l'approche du quart de finale de Croky Cup, les Blauw & Zwart peuvent enfin souffler.

Un septième cas de Covid-19 (celui de Ethan Horvath) avait forcé le Club de Bruges à demander le report du duel de dimanche passé face à La Gantoise, mais le match de Croky Cup de cette semaine face au Standard n'allait pas pouvoir être déplacé, ce qui poussait les Blauw & Zwart à croiser les doigts au moment des nouveaux tests cette semaine.

Bonne nouvelle pour Bruges : plusieurs cadres sont de retour à l'entraînement. Noa Lang, Stefano Denswil, Matej Mitrovic et Hans Vanaken, ainsi que le jeune Samuel Asoma, ont ainsi pu reprendre le chemin des terrains, annonce le Club ce mardi matin, et seront donc disponibles pour le quart de finale de Coupe. Charles De Ketelaere, Bas Dost et Mats Rits, eux, doivent encore prendre leur mal en patience ...