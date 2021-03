La Pro League envisage un retour des supporters mais les rassemblements de dimanche n'ont pas aidé

La Pro League regrette les rassemblements des supporters du Standard et d'Anderlecht avant et après le Clasico.

Les autorités de la Pro League avaient voulu expérimenter des matches avec des supporters dans le stade cette saison, mais les événements de dimanche ont porté un coup dur à ces plans.

Les chiffres sont à la hausse et ce qui s'est passé dimanche n'est pas bon pour la suite. Le virologue Marc Van Ranst l'a annoncé immédiatement après le match. Pourtant, la Pro League prévoyait d'organiser des matchs tests avec les supporters, en consultation avec le ministre de l'Intérieur et les ministres des Sports.

"Les supporters sont en manque de leur club et de l'ambiance des stades", a déclaré Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League au Nieuwsblad. "Nous sommes convaincus que lorsque le public peut entrer dans le stade, nous avons plus de contrôle et nous pouvons éviter des incidents comme celui de dimanche. Nous pouvons canaliser. Chaque saison, il y a des moments où les supporters laissent les choses devenir incontrôlables. Nous désapprouvons évidemment cela."