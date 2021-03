🎥 Thorgan Hazard et le Borussia Dortmund filent en demi-finale de la Coupe

Une courte victoire qui suffit largement au bonheur des Borussen.

Distancé en championnat, le Borussia Dortmund, qui est aussi encore en course en Ligue des Champions, a fait de la Coupe d'Allemagne l'un de ses grands objectifs. Et en l'absence du Bayern, éliminé d'entrée, les Jaune et Noir savent qu'il y a un coup à jouer.

Le but annulé de Haaland, la délivrance via Sancho

Mais pour espérer aller plus loin, il fallait d'abord dompter l'autre Borussia, celui de Mönchengladbach. Comme prévu, les joueurs de Dortmund auront souffert. Pourtant, Erling Haaland pensait avoir ouvert le score à l'heure de jeu, mais son but était annulé pour une faute préalable.

La délivrance est finalement venue du pied gauche de Jadon Sancho, idéalement servi en profondeur par Marco Reus, moins de dix minutes plus tard. Un petit but suffisant (0-1) dans une rencontre à laquelle a participé Thorgan Hazard, qui a remplacé Jadon Sancho juste après le but, mais pas Thomas Meunier, resté sur le banc.