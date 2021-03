Benat San José aux anges : "Heureux de nous hisser en demi-finale de la Coupe de Belgique"

Ce mercredi soir, Eupen a pris la mesure de La Gantoise (1-0) et s'est qualifié pour le dernier carré de la Croky Cup.

Après un tel exploit, Benat San José était évidemment fier de ses troupes. "Nous sommes très heureux de nous hisser en demi-finale de la Coupe de Belgique. Un très bon match de notre part. Nous sommes restés costauds et avons réalisé un belle première période. Nous avons bien débuté la seconde mi-temps et marqué un but fantastique après une belle action collective. Fier de mes troupes et de la façon dont nous avons contrôlé la rencontre. Une première période brillante suivie de 45 minutes parfaites et puis une clean sheet pour clotûrer la soirée", a confié le T1 des Pandas à l'issue de la rencontre.

Les Pandas ont effectué une très bonne rencontre, mais Adriano a été omniprésent ce mercredi soir. "Il a été fantastique et a donné le tempo. Il a bien pressé puis couvert les flancs avant d'effectuer de belles combinaisons qui ont perturbé notre adversaire. Son expérience aide l'équipe et fait grandir l'équipe", a souligné le technicien espagnol qui a une préférence en demi-finale de la Croky Cup. "Je respecte toutes les équipes et chacune à ses qualités. Ma préférence est de jouer à la maison", a conclu un Benat San José aux anges.