Mbaye Leye avant Standard-Bruges : "Le matériel nécessaire ? Je veux clarifier une chose par rapport aux supporters"

Ce jeudi soir à Sclessin, le Standard de Liège croisera le fer avec le Club de Bruges en quart de finale de la Coupe de Belgique.

Mbaye Leye pourra compter sur un effectif au complet pour la réception du Club de Bruges en quart de finale de la Coupe de Belgique. "Tout le monde s'entraîne. Nicolas Raskin s'est entraîné hier, son repos lui a fait le plus grand bien. Collins Fai s'est reblessé un petit peu avant Zulte. On verra s'il est à 100% pour demain. Merveille Bokadi a reçu un coup mais ça devrait aller. Juste Zinho qui est absent", a confié le T1 des Rouches.

Les Rouches seront en mise au vert quatre jours cette semaine. "Une façon de remobiliser ? Non mais plutôt d'être ensemble et mieux gérer les moments clés. Nous somme obligés de faire des sacrifices et notre boulot à 110%. J'ai vu des réactions des joueurs à l'entraînement mais ils savent ce que j'attends d'eux. Je veux clarifier une chose par rapport aux supporters qui aiment le club. Quand je parle de matériel, je pense au package d'un joueur de football, à savoir la grinta, le leadership et la personnalité et pas seulement les qulités techniques. Nous avons effectué plus de passes réussies qu'Anderlecht et nous perdons 1-3. Nous avons joué au football. Je suis content des joueurs qui sont à ma disposition et je n'ai pas de message à adresser à ma direction. Je n'envoie pas de message à mes dirigeants comme cela a pu être dit. Il faut juste aller chercher au fond de soi-même quand on est dans le dur", a martelé Mbaye Leye.

"Garder notre identité"

Contre le Club ce jeudi soir, le Standard ne changera pas de philosophie. "Jouer notre jeu et garder notre identité. On avait perdu 3-1 là-bas mais ils avaient la qualité de garder le ballon plus longtemps que nous. Ils sont au-dessus de tout le monde au sein du championnat. Nous devrons être capables de tuer la rencontre si nous en avons la possibilité et faire preuve de justesse technique. De la grinta et du caractère aussi. À savoir, beaucoup de choses pour battre Bruges. Puis espérer être dans un bon jour, et eux dans un mauvais", a souligné le technicien sénégalais.