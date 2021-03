Les arbitres pour la Coupe sont connus

Le premier quart de finale, qui ne sera pas diffusé à la télévision mais uniquement sur le site officiel du KAS Eupen, sera dirigé par Jan Boterberg.

Le duel entre le Cercle de Bruges et le Sporting d'Anderlecht se disputera sous la direction de Bram Van Driessche, alors que Genk-Malines a été confié à Nicolas Laforge.

Enfin, le choc entre le Standard et le Club de Bruges sera sifflé par Nathan Verboomen. Les arbitres sont désignés, que le meilleur gagne.

