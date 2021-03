Noa Lang suscite les convoitises : "C'est normal, mais nous ne sommes pas pressés"

Noa Lang est peut-être le meilleur joueur de D1A à l'heure actuelle, et attire inévitablement les convoitises. L'ailier néerlandais sera-t-il toujours brugeois la saison prochaine ?

En véritable surdoué, Noa Lang (21 ans) a mis la Belgique à ses pieds depuis son arrivée en octobre dernier. L'ailier du Club de Bruges compte déjà 12 buts et 9 passes décisives, multipliant les titres de joueur du mois et d'homme du match ; à 6 millions d'euros l'option d'achat, les Blauw & Zwart pourraient faire l'affaire de l'année. Et même la faire dès l'été prochain, car Lang intéresse quelques grands clubs : Calciomercato évoque ainsi l'AC Milan comme candidat acquéreur.

L'agent de Lang, Bart Baving, s'est exprimé dans les colonnes du média italien et a temporisé. "C'est normal que Noa suscite l'intérêt chez les grands clubs et je suis convaincu qu'il réussirait dans un grand championnat. Mais il est heureux à Bruges, c'est un excellent environnement pour lui : ne soyons pas pressés, voyons comment les choses se passent".