Vadis Odjidja connait l'importance de la Coupe: "Je veux gagner un prix avec mon équipe"

Le milieu de terrain de La Gantoise sait mieux que personne que son club n'est qu'à trois matches d'un titre.

La saison de La Gantoise est loin d'être un long fleuve tranquille, tout comme celle de Vadis Odjidja. Le milieu de terrain des Buffalos a manqué une bonne partie des rencontres. Mais il devrait être sur le terrain pour affronter Eupen ce mercredi soir.

Il sait mieux que personne que la situation est délicate du côté de Gand: "Nous avons perdu beaucoup de points, comme les autres clubs finalement, et j'ai l'impression que chaque match est notre dernière chance. Il y a deux ans nous avons joué notre place dans les playoffs 1 jusqu'à la dernière journée et le plus beau serait de pouvoir les atteindre. Mais nous devons maintenant penser à être dans le top 8."

Du coup, la Coupe de Belgique devient importante: "C'est le chemin le plus court, il ne reste que trois matches avant un titre. Mais toutes les grosses équipes à part l'Antwerp sont encore en lice. Les autres saisons certains ont été éliminés tôt dans la compétition et cette fois la Coupe est importante pour tout le monde. Nous aurons de sérieux obstacles devant nous, mais la Coupe est un vrai but pour nous. J'ai toujours dit que j'avais envie de gagner un titre avec mon équipe. Nous voulons tout de même penser au championnat. Tout le monde doit voir la meilleure équipe de La Gantoise dans les prochaines semaines".