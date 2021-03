Wolverhampton : Adama Traoré, le maître du dribble

Cette saison, dans les cinq grands championnats, l’Espagnol Adama Traoré a réussi 105 dribbles. Il devance le maître dans cet exercice, l’Argentin Lionel Messi du FC Barcelone qui en est à 100 dribbles réussis.

Malheureusement, tous ces dribbles n’ont permis au natif de la Catalogne d’inscrire qu’un seul but en FA Cup et provoquer un penalty en championnat lors de la 17ème journée de la Premier League face à Brighton. Son club, Wolverhampton pointe à la 12ème place au classement.

