Guardiola ravi de récupérer un joueur en vue du derby de Manchester : "Il est en forme"

Et pour l'occasion, Guardiola pourra compter sur un Nathan Aké qui revient en pleine forme. Le Néerlandais fait partie de la sélection de Manchester City pour le match de dimanche.

Le défenseur revient d'une vilaine blessure aux ischios, et va mieux. L'ancien équipier de Kevin De Bruyne à Chelsea s'est à nouveau entraîné avec le groupe et est en bonne condition pour faire partie de la sélection : "Bonne nouvelle : Nathan est de retour", a déclaré Guardiola lors de la conférence de presse d'avant-match. "Il a pris part à la dernière séance d'entrainement et tout s'est bien passé. Tout le monde est en forme. Espérons que ce sera toujours le cas après la trève internationale."

À propos de ce break international, l'Espagnol estime que ses joueurs qui doivent se rendre dans une zone "rouge" en raison de la situation sanitaire, ne devraient simplement pas être autorisés à rejoindre la sélection. Ces joueurs devraient être mis en quarantaine pendant 10 jours à leur retour en Angleterre.

"Nous investissons beaucoup de temps et d'argent et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir six, sept ou huit joueurs sur qui on ne peut pas compter pour jouer. Cela n'a pas de sens", a confié coach Pep.

