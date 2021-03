Sportivement, les Hurlus sont sur la bonne voie: "Mais rien n'est fait"

En s'imposant contre le Standard, les Hurlus ont fait un premier pas vers leur maintien en D1A, mais savent qu'ils ne sont pas encore rassurés.

C'est en résumé le discours tenu par Dimitri Mohamed sur le plateau de l'émission de NoTélé Pleine Lucarne dont il était l'invité ce lundi. La victoire contre les Rouches a été accueillie avec soulagement par des Hurlus qui attendaient ça depuis le 23 janvier. "Ça fait beaucoup de bien renouer avec la victoire et c'est un petit bol d'air par rapport à la dernière place", insiste Dimitri Mohamed.

Parce que cette victoire est aussi synonyme d'excellente opération comptable pour l'Excel qui en a profité pour creuser l'écart par rapport à la dernière place. "On a fait un pas en avant, mais rien n'est terminé", insiste toutefois le gaucher mouscronnois. "Il reste 4 matchs, on a 5 points d'avance, mais la 17e place est barragiste. Il va encore falloir prendre des points pour obtenir le maintien le plus vite possible", conclut-il.