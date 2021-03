Cristiano Ronaldo vers un retour au Real Madrid ?

Les rumeurs de départ concernant Cristiano Ronaldo sont nombreuses, mais la presse portugaise évoque désormais ... un retour au Real Madrid.

La saison de la Juventus ne se passe pas comme prévu : le sommet de la Serie A est loin et la Vieille Dame est éliminée en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, venu pour gagner des titres, n'est naturellement pas ravi. Et en Italie, on pointe même CR7 du doigt pour son niveau de jeu en baisse.

Résultat : les rumeurs de départ sont nombreuses et d'après le média espagnol El Chiringuito, qui confirme là des rumeurs venues du Portugal, Jorge Mendes (iconique agent de Ronaldo) aurait sondé le Real Madrid pour évoquer un retour...