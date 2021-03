Ronaldo à Madrid? Zidane sort du silence

C'est la folle rumeur qui a fait son apparition ce vendredi matin.

Cristiano Ronaldo (36 ans, 22 matchs et 20 buts en Serie A cette saison) de retour au Real Madrid ? C'est la rumeur lancée ce vendredi par l'émission espagnole El Chiringuito, qui évoque des contacts entre l'agent de l'attaquant portugais, Jorge Mendes, et le président madrilène Florentino Perez. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a préféré botter en touche, rappelant toutefois l'importance de CR7 dans l'histoire de la Casa Blanca.

"Vous savez ce qu'il est, ce qu'il a fait ici et l'affection que nous avons pour lui. Il a marqué l'histoire du club, il est magnifique. Maintenant, c'est un joueur de la Juventus Turin et je ne peux rien dire sur cette rumeur. C'est un joueur de la Juve et je dois respecter ces choses-là", a déclaré le technicien français.

Une chose est sûre : l'élimination de la Juventus Turin en 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Porto (1-2, 3-2 ap) a jeté le trouble sur l'avenir de Ronaldo dans le Piémont.