Passé par la Belgique, un ancien gardien est nommé directeur technique et sélectionneur fédéral dans les Caraïbes

Aventure exotique et surtout atypique pour un ancien gardien de JPL, nommé directeur technique et sélectionneur fédéral par intérim.

Stanley Menzo avait fait les beaux jours du Lierse lorsque la formation évoluait encore en première division.

Le gardien néerlandais a été nommé directeur technique de la Fédération de football d'Aruba, île néerlandaise des Caraïbes située au large du Venezuela.

Il combinera ce rôle avec celui de sélectionneur fédéral par intérime, jusqu'à ce qu'un nouvel entraineur soit choisi pour diriger l'équipe nationale.

L'ancien gardien de l'Ajax et du Lierse s'est engagé pour trois ans avec la Fédération de football d'Aruba en tant que directeur technique, et aura notamment la tâche de trouver un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale, ainsi que de développer le football sur lîle : "Un plan a été établi pour développer toutes les couches du football ici", a confié Stanley Menzo à Voetbal International.

"Nous vison la formation des jeunes talents, des entraîneurs et des arbitres, au niveau des clubs et l'équipe nationale. Nous souhaitons également améliorer les conditions d'entraînement et les stades. Il y a beaucoup de travail à faire, on commence par le bas. Cela donne un projet très intéressant", a déclaré l'homme de 57 ans, qui arrive de Pékin où il coachait les réserves du Beijing Sinobo Guoan.