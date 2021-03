Anderlecht a pensé à un ancien de la maison comme doublure de Wellenreuther

La longue absence de Hendrik Van Crombrugge a propulsé Timon Wellenreuther comme titulaire à Anderlecht, et Warner Hahn est arrivé pour combler le rôle de doublure. Mais le RSCA a pensé à un ancien de la maison : Sébastien Bruzzese.

Sébastien Bruzzese (32 ans) était libre de tout contrat et a finalement rejoint le Cercle de Bruges en décembre dernier, mais avait d'autres offres, notamment ... d'Anderlecht. "J'ai reçu diverses offres, mais aucune ne m'a convaincu. Anderlecht m'avait fait une offre, que je trouvais insatisfaisante", explique-t-il sur le site officiel du Cercle. "Ca aurait été pour un an seulement, et les autres avantages étaient également insuffisants à mon goût. J'ai préféré attendre et le Cercle est venu avec une belle offre", se réjouit celui qui a été en partie formé à Neerpede, mais n'a disputé aucun match avec les Mauves.

C'est finalement Warner Hahn qui est arrivé pour endosser le rôle de n°3. Le Surinamais n'a pas encore joué en équipe A, et Bart Verbruggen l'a d'ailleurs devancé dans la hiérarchie des portiers. Entre temps, Hendrik Van Crombrugge se rapproche d'un retour avec l'équipe A.