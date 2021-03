Une absence prolongée pour Heung-Min Son?

Le Coréen ne sera pas disponible en Europa League ce jeudi et ne devrait pas être opérationnel le week-end prochain.

Heung-Min Son avait été contraint de quitter la pelouse sur blessure, dimanche dernier à l'occasion du choc contre Arsenal et ça lui coûtera aussi son huitième de finale retour d'Europa League.

Et José Mourinho n'est pas non plus confiant pour la rencontre de dimanche à Aston Villa. "Je pense qu'il devra attendre la trêve internationale pour se remettre complètement", a confirmé le Portugais en conférence de presse. Si ça se confirme, Heung-Min Son devrait faire son retour pour le déplacement à Newcastle du 4 avril.