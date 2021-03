Le Cercle de Bruges prévoit deux matchs amicaux durant la trêve internationale

Le Cercle de Bruges jouera sa saison lors des prochains matchs : les Groen & Zwart sont actuellement avant-derniers et barragistes.

Pour préparer au mieux les 4 derniers matchs, le Cercle de Bruges ne restera pas inactif durant la trêve internationale : les Brugeois affronteront le Club NXT et Deinze, sans Pavlovic et Kanouté respectivement repris par la Serbie et le Sénégal.

Ce week-end, le Cercle affronte La Gantoise. Les hommes d'Yves Vanderhaeghe, qui sont à un point de Mouscron, ont ensuite un programme difficile puisqu'ils défieront le Beerschot, OHL et Ostende pour terminer la saison.