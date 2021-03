Dominé dans tous les secteurs, Bruges s'incline pour la première fois en 2021

Si Bruges avait déjà connu la défaite à 4 reprises cette saison, pour la première fois le leader a été battu sur tous les aspects du jeu. Le Great Old a été dominant mentalement, physiquement, tactiquement et dans l'efficacité. Plus qu'une piqûre de rappel pour les Gazelles.

Invaincu depuis le 20 décembre et la réception de La Gantoise, les Brugeois recevaient l'Antwerp avec la confiance acquise lors de la Bataille des Flandres. La victoire 0-4 en terres Buffalos avait laissé un sentiment de puissance.

On ne va pas se mentir, tout cela est resté aux vestiaires lors de ce choc contre l'Antwerp. Il est vrai que les Brugeois ne jouent pas à leur meilleur niveau, mais l'Antwerp signe aussi une prestation quatre étoiles. Sans concéder d'occasions franches, puisque De Wolf ne voit pratiquement pas le cuir avant la pause, les Anversois ont su piquer là où ça faisait mal.

D'abord par un long ballon, qui arrive un peu par hasard dans les pieds de Lamkel Zé. Ce dernier a beau être fantasque, il n'en reste pas moins redoutable en un contre un (9', 0-1). Les hommes de Philippe Clement ne parviennent pas à démobiliser le bloc anversois et finalement ils n'ont que des possibilités, via Vormer ou Dost, mais le cadre n'est jamais trouvé. Par contre, juste avant la pause et sur corner, Mata est surpris par Seck et le fauche au lieu de dégager: l'arbitre siffle un penalty qui est transformé de main de maître par Refaelov (43', 0-2).

La deuxième période reprend... nerveusement. Il faut dire que l'Antwerp met le pied et se fait respecter dans ce duel au sommet. Les interventions sont correctes et les deux équipes s'en donnent alors à coeur joie. Pendant ce temps, Bruges est toujours derrière et une cinquième défaite se profile. Il faut attendre la 65ème minute de jeu pour voir les locaux se rapprocher du but adverse. La frappe de De Ketelaere tape la barre, les centres se multiplient: De Wolf est sous pression.

Mais finalement, l'ancien Panda n'a pas beaucoup de travail à effectuer tant les Brugeois n'y sont pas. Les minutes défilent et rien ne se passe, malgré les changements toujours poste pour poste de Clement. Noa Lang est même expulsé pour un deuxième carton jaune en fin de rencontre.

L'Antwerp revient donc à 16 points de Bruges, c'est encore beaucoup pour penser au titre mais assez pour démontrer à tout le monde que Vercauteren est bien le seul coach en Belgique à regarder Clement dans les yeux cette saison.