Alessio Castro-Montes et son penalty "mal tiré"

La Gantoise s'en est sortie de toute justesse contre le Cercle de Bruges, via un penalty ... assez mal tiré par Alessio Castro-Montes.

Alessio Castro-Montes s'est chargé du penalty décisif, mais a dû s'y reprendre à deux fois pour le convertir. "Non, il n'était vraiment pas bien tiré", reconnaît-il aisément après coup. "Heureusement, je l'ai au rebond. J'étais sur la liste des tireurs depuis quelques semaines mais ça fait un petit temps que nous n'en avions plus eu à tirer".

Une semi-réussite qui n'écartera pas le latéral de la liste, espère-t-il. "J'avais la pression, c'était un moment important du match. Le prochain ? Oui, je le prendrai avec plaisir, même si ce sera au coach de décider s'il me le laisse", sourit Castro-Montes. Le plus important est que Gand a pris les trois points, et est donc à portée du top 8. "Même si ce n'était pas beau, c'est le plus important. Il nous reste neuf points à prendre, j'espère qu'on jouera mieux à l'avenir mais dans ce genre de match, il faut aller chercher la victoire".