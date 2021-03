Wouter Vrancken : "Je pense que nous aurions mérité de gagner"

Wouter Vrancken a félicité son équipe pour ses intentions offensives et sa domination lors de son match nul à domicile contre OHL (2-2).

"Je tiens à féliciter mon équipe", a confié d'emblée Wouter Vrancken à l'issue de la renvontre. "Nous voulions jouer de manière dominante et avons essayé de le faire tout au long du match. Si nous trouvions l'homme libre au centre, nous nous avions alors encore plus d'occasions. Je pense que nous aurions mérité de gagner parce que nous avons tout donné. J'ai eu l'impression qu'ils ont davantage agi sur nos erreurs techniques et ont voulu nous punir de cette manière", a précisé le T1 du KaVé.

Pas d'apothéose

Malines a eu un peu chaud en fin de rencontre. "Nous aurions dû éviter quelques moments tendus. Cela aurait été une déception si le ballon était entré au dernier moment", a déclaré Vrancken, en faisant référence au tir de Sowah qui a touché le poteau.