🎥 Le tout premier but (important) de Paul Onuachu avec le Nigéria

Le Genkois aura dû patienter, mais son tout premier but avec les Eagles aura rapporté gros.

Il a beau être le meilleur buteur (et de loin) de Pro League, Paus Onuachu n'est pas indiscutable en équipe nationale. AU contraire, le solide attaquant du Racing Genk se contente d'un rôle de joker chez les Super Eagles, où il est barré, notamment, par Victor Osimhen.

Et c'était encore le cas, samedi soir, contre le Benin en match de qualification pour la CAN. Paul Onuachu est sorti du banc à la 71e minute, mais ça lui a suffi. Dans les arrêts de jeu, Paul Onuachu était au bon endroit pour inscrire le but de la victoire. Son tout premier but en équipe nationale qui vaut son pesant d'or: c'est ce coup de tête qui assure au Nigéria sa participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.