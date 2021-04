Emilio Ferrera pas ravi : "Des joueurs pas à leur niveau"

Emilio Ferrera était particulièrement nerveux sur son bord de terrain à l'Union Saint-Gilloise, et pour cause : Seraing n'a pas brillé.

Invectivant assez souvent ses joueurs, mais aussi l'arbitre, ce qui poussera Mr Boucaut à venir lui en toucher un mot, Emilio Ferrera n'était franchement pas ravi de la prestation sérésienne à l'Union Saint-Gilloise (2-0). "Certains joueurs n'étaient pas à leur niveau et on ne peut tout simplement pas se le permettre quand on joue face à l'Union. Ce match a montré la différence entre le champion et une équipe qui est loin derrière", regrette l'entraîneur de Seraing.

Seraing perd une occasion de frapper fort dans la course aux barrages en vue de la D1A, restant cependant 5 points devant avant le déplacement de Lommel à Deinze.