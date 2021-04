🎥 Nuno Da Costa enfin buteur... après deux poteaux

Nuno Da Costa n'avait pas encore trouvé le chemin des filets en 2021, il a dû faire preuve de persévérance pour trouver l'ouverture à Charleroi.

Joueur clé de l'Excel cette saison, Nuno Da Costa avait commencé son aventure mouscronnoise en force, il a ensuite connu un petit passage à vide. Il n'avait plus marqué depuis le 15 décembre, avant de monter sur la pelouse du Sporting de Charleroi dimanche soir.

"Une année compliquée, mais..."

Il a mis fin à cette longue période de disette, malgré l'intransigeance des montants de Rémy Descamps qui ont repoussé deux de ses envois. "2021, c'est une année compliquée", confirme-t-il. "Mais j'ai su retourner la situation. On était bien dans le match et j'ai deux grosses occasions. Sur la première, le portier fait une belle parade, la seconde, je la voyais dedans, mais c'est encore le poteau qui repousse. Mais on a insisté et ça a fini par rentrer."

Et l'international capverdien regrettera juste que ça n'ait pas permis à Mouscron de quitter le Mambourg avec les trois points. "On est frustré, mais on a vu de belles choses, donc on va essayer de garder le positif", conclut-il.