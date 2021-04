Gheysens n'a pas appércié la défaite de lundi: "Ce football défensif..."

L'Antwerp s'est lourdement incliné à domicile ce lundi contre Anderlecht et la pilule est difficile à avaler pour Gheysens, le président du Great Old.

Lors d'un entretien avec Het Laatste Nieuws, Gheysens s'est livé à la suite de la défaite (1-4) contre Anderlecht ce lundi. "Cela n'a pas fonctionné, tout le monde le sait. Ce football défensif, ce n'est pas la bonne direction à prendre. Ce n'est pas la peine de le répéter mais ce n'est pas ce qu'il faut faire, cela ne marche pas. Tout le monde l'a vu".

Gheysens revient sur l'envie des joueurs: "Ils n'ont pas envie de jouer défensivement? Ce n'est pas bon... Les joueurs doivent cependant en faire plus je trouve. Il doivent le faire, je trouve qu'on a assez de qualités sur le terrain et sur le banc".

Le président de l'Antwerp parle aussi de l'entraîneur, Vercauteren: "Nous n'allons pas virer l'entraîneur d'un coup comme ça. Nous allons surtout regarder en interne quelle solution nous pouvons trouver. Qu'est ce qui se passe? A cause de quoi? Je n'ai pas les réponses à ces questions, et je ne veux pas me répéter, j'en ai assez dit".